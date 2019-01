Motor Bike Expo, al via in Fiera la 4 giorni delle moto con Alba Parietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani, 17 gennaio, apre ilin Fiera a Verona. Le attrazioni saranno almeno 5: i Carabinieri per Genova: la Imperiale, la specialil Motoclub dell'Arma la mette all'asta e il ricavato andrà alle famiglie genovesi vittime del Ponte Morandi; poi Alba Parietti che presenta la special di Motul in fiera; quindi Max Pezzali allo stand Metzeler dov'è esposta la sua moto; il j Ringo e Giovanni di Pillo che scatenano la Mosquito's Way 2019. Infine per presentare la sua moto elettrica Thundervolt, l'ex pilota e commentatore di GPchiama i suoi amici campioni a provarla in fiera: Capirossi, Cadalora, Locatelli, De Angelis, Gramigni, Graziano Rossi e altri.Motor Bike Expo, Fiera Verona apre il 17 e chiude il 20 gennaio, 8 padiglioni, 80.000 mq, 700 espositori, 20 Case moto, più di 60 eventi, 170.000 visitatori lo scorso anno.