Motor Bike Expo, successo di numeri ed eventi. Anche il turismo gongola: hotel e ristoranti da tutto esaurito

VERONA - È un successo visibile quello di Motor Bike Expo 2023, con uno straordinario afflusso di visitatori, fin dalle prime ore di apertura, e una crescita netta di pubblico ed espositori dall’estero. Il salone dei motociclisti, svoltosi da venerdì 27 a domenica 29 gennaio a Veronafiere, ha visto la presenza di 720 aziende su 100mila mq, 7 padiglioni, 5 aree esterne, oltre 100 tra incontri ed eventi sportivi e spettacolari. E migliaia di appassionati sono arrivati in fiera, in sella alle proprie moto, potendo usufruire dei servizi di parcheggio e guardaroba. Un evento che ha riunito la grande comunità dei motociclisti, i principali marchi mondiali, le aziende emergenti, l'arte delle moto custom, accessori, abbigliamento, costume, proposte turistiche e tutto ciò che gira intorno alle due ruote.

La crescita della manifestazione si allarga anche al territorio: per Paolo Artelio, presidente della Destination Verona & Garda Foundation, "sul Garda, Motor Bike Expo si sente sempre più forte. Ne abbiamo chiara conferma sia nella ristorazione che negli alberghi. Questa per noi è anche l'occasione per intervenire su un segmento particolarmente interessante: i motociclisti troveranno presto nuovi itinerari e nuovi servizi sui quali stiamo già lavorando".

Tra i momenti significativi di Motor Bike Expo 2023, la visita del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, di quello della Regione del Veneto, Luca Zaia; la presenza di campioni attuali e del passato come Joan Pedrero, Lorenzo Savadori, Franco Picco, Marco Lucchinelli e Gianluca Nannelli; le premiazioni e le presentazioni di tutti i principali campionati; il premio MBE Award, alla moto “regina” del salone, che ha riunito esponenti di spicco del custom mondiale; la tradizionale sfilata di simpatia di Sabrina Salerno; iniziative sportive inedite come lo Swank Rally Winter Edition o di solidarietà, come le sottoscrizioni a favore della Fondazione AIRC e di Medici con l’Africa Cuamm.

Per Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere, “Motor Bike Expo è una fiera che ha dimostrato di saper cogliere le innovazioni del settore e rappresentarle nel modo più completo ed esaustivo, incontrando così gli obiettivi delle aziende clienti e dei visitatori, operatori e appassionati, confermando Verona la capitale internazionale del mondo del motociclismo. La forte attenzione ricevuta anche dalle istituzioni ai più alti livelli e il lavoro di squadra con il Comune di Verona e il Comando della Polizia Locale per il miglioramento della viabilità, anche con la messa a regime definitiva del parcheggio scambiatore alla Genovesa, sono risultati che avvalorano l'intenso lavoro svolto ad oggi”.