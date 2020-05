Motociclista contro autocarro, muore travolto da un'auto che sopraggiunge

VERONA - Un motociclista ventisettenne è morto in un incidente stradale avvenuto oggi a Monteforte d'Alpone, sulla provinciale 17. Il giovane alla guida di una moto Bmw si è scontrato con un autocarro che procedeva in senso opposto di marcia e stava voltando a sinistra. Il centauro è stato sbalzato al suolo dall'impatto violento, finendo nell'altra corsia, dove è stato travolto da un'auto guidata da una donna. Il giovane è morto sul colpo. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Monteforte d'Alpone e di Colognola ai Colli. © RIPRODUZIONE RISERVATA