La sua moto finisce contro un'auto: muore sul colpo lungo la statale

VERONA - Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in uno scontro tra un'auto ed una moto sulla Statale 12 fuori dall'abitato di Nogara, in direzione di Gazzo Veronese. Sul posto i sanitari del 118, ma l'uomo che era sulla moto è rimasto ucciso sul colpo, mentre un'altra persona è stata trasportata con l'elicottero di Verona Emergenza all'ospedale di Legnago. Non è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA