Sbanda e cade con la moto, travolto e ucciso da un'auto di passaggio

VERONA- Un motociclista ha perso la vita oggi, poco prima delle 19 a Sanguinetto, investito da un'auto in via Ca' de Micheli. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 di Verona con un'automedica, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, assieme alla Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi del caso.

Non sono state rese note le generalità della vittima, ma si tratterebbe di un veronese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA