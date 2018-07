Schianto in moto contro un'auto: muore centauro di 37 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOZZECANE (VERONA) - Schianto violentissimo in moto e per il centauro più nulla da fare: questa mattina sulla statale 62, a Roverbella nel Mantovano, è morto il 37enne che viaggiava in sella alla moto. Si tratta di un operaio veronese che si sarebbe scontrato con un’auto. Illeso il conducente del veicolo.Sempre nella notte tra giovedì e venerdì, a Verona, invece, due giovani sono stati ricoverati in condizioni gravissime all’ospedale di Borgo Trento a seguito di un altro incidente. La moto su cui viaggiavano in via Fincato avrebbe sbandato andando a schiantarsi contro un ostacolo all’altezza dell’incrocio con via da Velo.