E' morto Roberto "Rambo" Bissoli, big della politica veneta

VERONA - E' morto domenica sera Roberto "Rambo" Bissoli, 75 anni, protagonista della politica veneta e veronese negli anni '80 e '90, potente ex assessore regionale all'Agricoltura, già presidente dei Magazzini Generali. L'ipotesi più probabile, ancora da confermare, è che si sia tolto la vita con una pistola.

LA CARRIERA

Nato a Castelnuovo del Garda nel 1947, impiegato nell’ufficio delle Imposte di Consumo, mosse i suoi primi passi in politica a Isola della Scala, dove ricoprì la carica di sindaco dal 1985 al 1987. Ancora giovane entrò nella DC, dove arrivò a coprire una posizione di grande rilievo come quella di segretario provinciale, dopo essersi messo alla guida della corrente Dorotea, fu anche presidente dei Magazzini Generali, consigliere e poi assessore regionale all’Agricoltura. Travolto dallo scandalo "tangentopoli", affrontò guai giudiziari e ammise l'esistenza del problema anche nel Veronese. Presidente Serit, si ritirò poi dalla politica, mantenendo comunque i contatti con l'area del centrodestra, dove fu riferimento per molti.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico persuperare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628;Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.