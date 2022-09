E' morto Mario Schinaia, ex procuratore di Verona: guidò l'inchiesta sul caso Maso

VERONA - È morto a Verona Mario Giulio Schinaia, procuratore della Repubblica di Verona dal 2008 al 2016. Aveva 75 anni, era era malato da tempo. Originario di Barletta, dove era nato il 2 gennaio 1947, Schinaia era arrivato a Verona nel 1975, appena entrato in magistratura, e nel febbraio 1991 aveva condotto l'indagine che in poche ore portò all'arresto di Pietro Maso e dei suoi complici per l'omicidio dei genitori del giovane di Montecchia di Crosara (Verona). Dopo essere stato procuratore aggiunto successe a Guido Papalia ai vertici della Procura scaligera nel 2008, quando condusse l'indagine sulla morte di Nicola Tommasoli, il giovane veronese vittima di un'aggressione del branco. Il 2 agosto 2016 chiuse la sua esperienza a Palazzo di Giustizia.