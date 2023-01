Addio a Giuseppe Manni, re dell'acciaio, fondatore del gruppo da 1.200 dipendenti

VERONA - Lutto nel mondo economico e industriale veneto. La notte scorsa è morto Giuseppe Manni. Imprenditore dell'acciaio, 82 anni, fondatore delle società Manni Group Spa di cui era vicepresidente, e presidente della Holding Gruppo Manni Srl., attivo da oltre 70 anni, e che dà lavoro a più di 1.200 persone in 6 Paesi, delle quali 110 nella sede di Verona. Giuseppe Manni ha ricoperto numerosi incarichi per enti e associazioni di categoria, in passato è stato consigliere dell'Ente lirico Arena di Verona. In una nota il Gruppo Manni ha ricordato che l'impreditore «si è distinto non solo per le sue capacità manageriali, ma anche per il suo impegno filantropico, in ambito culturale attraverso collaborazioni con università, istituzioni, associazioni e ordini professionali per la diffusione dell'arte e della cultura in Italia e nel mondo e sociale, sintetizzata dalla Brain Research Foundation Verona Onlus - Fondazione di Ricerca sulle Malattie del Cervello, da lui fondata nel 2010».

Zaia: «Grande responsabilità sociale»

«Con Giuseppe Manni il Veneto perde non solo un imprenditore illuminato, ma scompare anche un imprenditore che aveva messo nella scala delle sue priorità la responsabilità verso la società in cui era nato e in particolare la sua Verona - è il ricordo del governatore Luca Zaia - Manni era impegnato infatti nel mondo dell’arte, dell’archeologia, della musica, del teatro, tutti ambiti nei quali ha portato anche la sua esperienza manageriale. La sua volontà era quella di restituire con impegno quanto la società veneta in cui era cresciuto e in cui era attivo gli aveva donato».