Frizzi le donò il midollo, il medico: «Le salvò la vita, poi tornò subito al lavoro»

VERONA - Il donatore c'era, ma il trapianto veniva sempre rimandato perché Fabrizio Frizzi era troppo impegnato nella registrazione di una fiction. Lo ricorda il dottor Fabio Benedetti del Reparto di Trapianto del midollo ed ematologia de l Policlinico di Verona , il medico che ha eseguito il trapianto del midollo di Fabrizio Frizzi a Valeria Favorito , alloro una bimba malata di leucemia, oggi 30enne. «Lei era giunta da noi da pediatria - ricorda Benedetti - ed era in condizioni gravissime. Tramite il sistema di donazione nazionale sapevamo che c'era un donatore compatibile, ma da Roma non arrivavano risposte perché era sempre impegnato e così mi sono impuntato e ho fatto di tutto per accelerare i tempi. Frizzi - racconta - quando ha saputo del caso di Valeria è stato grande: anziché seguire la prassi, rinunciando in parte anche alla privacy, anziché i 5 giorni di ricovero tra prelievo e post intervento si è preso solo 48 ore per procedere con la donazione. Ha donato a Roma ed è tornato immediatamente a lavorare - prosegue - e noi, caso unico nella nostra storia che conta centinaia e centinaia di trapianti, abbiamo fatto l' intervento di domenica ». Poi Valeria, guardando la tv, ha scoperto che quel midollo che le aveva salvato la vita era di Frizzi. «Lo ha raggiunto a bordo campo del 'Bentegodi', lo stadio di Verona, durante una 'Partita del cuore' - ricorda Benedetti - è lì si sono abbracciati tra le lacrime. Non si staccavano più l'uno dall'altra». «Frizzi - aggiunge - è tornato più volte a Verona. Un altro bel momento è stato per i 18 anni di Valeria. Tutti in un locale del centro a festeggiarla e c'era anche lui, quello che lei chiamava il suo fratello più grande, mentre per Frizzi lei era la sorellina ».

Mi disse: se le mie forze me lo consentiranno, oggi sto bene, domani non so».La donna racconta disentendoglielo riferire in televisione. «Dopo l'intervento - aggiunge - ci siamo visti un sacco di volte». «Ho perso un fratello - continua Valeria tra le lacrime - una perso una persona a cui tenevo tantissimo».