​Verona, morto Bruno Bolla, ex presidente degli industriali e delle Cantine che lanciarono la Valpolicella

Verona in lutto per la morte di Bruno Bolla, ex presidente degli industriali e di Cantine Bolla. Ingegnere, presidente di Confindustria Verona dal 1985 al 1991, si è spento oggi a 94 anni nella sua Verona.



Negli anni '80 è stato presidente delle Cantine Bolla che portarono Soave e Valpolicella nel mondo. La notizia è stata data poche ore fa dalla stessa associazione degli industriali veronesi. Dopo Bauli, scomparso qualche settimana fa, oggi Verona perde un altro patriarca della sua economia.