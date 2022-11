Allevatore muore schiacciato da un bovino mentre lavora nella stalla

CUSTOZA (Verona) - Tragedia in un'azienda agricola: un allevatore è morto schiacciato da un bovino nella sua stalla. L'uomo ha perso la vita questa mattina, 3 novembre, poco dopo le 9,30, a Custoza mentre stava lavorando all’interno di una stalla. È è stato schiacciato dall’improvviso movimento di un bovino.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con l’elicottero ed un’ambulanza, ma per l’allevatore non c’è stato nulla da are: il pesante animale gli ha premuto fortemente l’addome uccidendolo. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.