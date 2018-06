VERONA - Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto a Cerea. Il ragazzo era a bordo di un'auto guidata da un 19enne di Bovolone sulla quale viaggiavano cinque giovani. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto è uscita di strada finendo la sua corsa in un fossato. Tre giovanissimi sono rimasti feriti, le condizioni del 17enne sono apparse subito molto gravi ed è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Legnago.

