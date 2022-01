Morta Teresa, la baby testimonial dei piccoli malati di tumore: aveva 15 anni

VERONA - Il suo sorriso è stato per anni il biglietto da visita dell'Abeo di Verona. Ed ha conquistato i cuori di tanti, da semplici cittadini a personaggi come Jovanotti, ai giocatori dell'Hellas Verona. E così tutti la vogliono ricordare: con quella carica di entusiasmo che non le è mai mancata. È spirata lunedì a soli 15 anni, in un letto di ospedale a Borgo Trento a Verona, Teresa Alliney, affetta anche lei da un male incurabile, un tumore del sangue. Teresa è stata per anni la testimonal dell'Abeo veronese, , l'associazione del bambino emopatico oncologico che sostiene le famiglie che hanno i figli ricoverati nel reparto dell'ospedale di Borgo Trento. Accogliendoli anche nella sua sede di via Mameli, quella villa Fantelli che nel 2019 aveva visto Teresa protagonista, sorridente tra giocatori e calciatrice del Verona a tagliare il nastro all’inaugurazione della villa restaurata dopo che l’Abeo di Verona l'aveva ricevuta in donazione. Una voglia di vive, quella di Teresa, che aveva contagiato anche Lorenzo Cherubini, Jovanotti, che pure ha vissuto il dolore della figlia malata di tumore, anche lei di nome Teresa che quel cancro però l'ha sconfitto. La piccola Alliney invece non ce l'ha fatta. Dopo sette anni di lotta, si è arresa la piccola veronese, pagella d’oro al Liceo artistico Nani Boccioni di Verona dove frequentava la seconda classe, beniamina dell’Hellas, mascotte al Dynamo Camp che ospita gratuitamente ogni estate sulle colline pistoiesi bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie, attrice sul set del fild “Mentre ero via" del regista veronese Michele Soavi. I funerali si terranno sabato 22 gennaio alle 10.30 nel duomo di Verona. I genitori Monica e Alberto hanno chiesto a chi vuole onorare il ricordo di Teresa non fiori ma offerte ad Abeo e al Dynamo Camp.