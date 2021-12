Scomparsa Luisa Caregaro, odontoiatra, politica e moglie dell'avvocato Guarienti

VERONA - Se n'è andata poche ore fa Luisa Caregaro, odontoiatra, politica e moglie dell'avvocato Guariente Guarienti, e madre di Paolo e Gaia. Era una delle più illustri rappresentanti dell'impegno civico veronese, instancabile animatrice del dibattito pubblico, impegno portato avanti anche mantenendo alta l'attenzione su temi spesso bistrattati. Impossibile non ricordare, in particolar modo, il suo impegno a favore delle donne, che ha rappresentato un esempio importantissimo per chi si è impegnato in politica dopo di lei. Medico odontoiatra, già presidente della prima circoscrizione, Caregaro era tuttora impegnata e attiva nel mondo del volontariato, oltre che in politica tra le fila del Pd, nel quale faceva parte della segreteria regionale. Svolgeva servizio al Cesaim, Centro salute immigrati, che si occupa di garantire l’assistenza sanitaria agli immigrati cosiddetti “irregolari”, cioè privi di copertura da parte del Servizio sanitario.