La moto finisce contro un'auto: morta coppia di giovani fidanzati

VERONA - Una coppia di giovani fidanzati è morta in moto nello scontro con un'auto sulla Statale 12 fuori dall'abitato di Nogara, in direzione di Gazzo Veronese. Oltre al conducente, un 29enne originario di Bologna, è morta anche la fidanzata, che è stata sbalzata dal mezzo finendo fuori strada ed è stata trovata priva di vita solo successivamente dai soccorritori. La coppia abitava in provincia di Ferrara. Il conducente dell'auto è invece rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA