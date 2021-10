VERONA - È una questione di soldi. Un (presunto) debito da saldare in contanti e seduta stante, a conclusione del party, che genera scompiglio e sfocia in una lite furibonda sotto casa di Luca Morisi. Da un lato c'è l'ormai ex braccio destro di Matteo Salvini dall'altra i suoi ospiti che pretendono a muso duro di ricevere altro denaro. I contendenti, però, non si accordano. Da qui nasce la chiamata di P.R. ai carabinieri: «Ci hanno fatto un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati