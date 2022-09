Passeggia con il marito sul Monte Baldo, poi lo scivolone e il volo di cento metri: grave escursionista

VERONA - Sono gravi le condizioni di un'escursionista, di cui non si conoscono le generalità, ruzzolata un centinaio di metri, mentre con il marito stava percorrendo la variante per esperti del sentiero che porta al Rifugio Telegrafo, versante lago, sul Monte Baldo. Scattato l'allarme verso le 15, la donna è stata recuperata dall'elicottero di Trento emergenza. Pronta a intervenire una squadra del Soccorso alpino di Verona ferma a Rivoli per un eventuale imbarco.