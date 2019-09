Automobilista ubriaco investe un uomo a bordo di un monopattino elettrico

VERONA - Un uomo alla guida di un monopattino elettrico è stato investito la notte del 29 settembre a Verona da un automobilista risultato poi con un tasso alcolemico pari al doppio del limite consentito.



Il conducente del mezzo elettrico, a noleggio da un'azienda specializzata, è stato portato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 15 giorni. L'automobilista, che guidava una Citroen Xsara, è stato segnalato alla Procura, per la sospensione della patente. La polizia municipale di Verona sta ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto in un'area cittadina esterna alla Ztl.



Gli agenti dovranno inoltre accertare se l'uomo sul monopattino elettrico era autorizzato a transitare in quella zona e se indossava il giubbino retroriflettente, obbligatorio nelle ore notturne per i conducenti di questo nuovo mezzo a due ruote. Da una settimana a Verona il Comune ha autorizzato la circolazione dei monopattini e dei segway in diverse aree tra cui l'intera zona a traffico limitato.

