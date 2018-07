Tifoso belga ubriaco in ambulanza, il padre spacca i finestrini e lo porta via

VERONA - L'euforia dei mondiali di calcio è sfuggita di mano a tre belgi e due tedeschi tutti in vacanza a Lazise, sul lago di Garda, i quali, in due situazione diverse, e complice l'alcol, si sono resi protagonisti di atti vandalici finiti solo con l'intervento dei carabinieri. Sono stati denunciati di danneggiamento aggravato. L'Arma è prima intervenuta nel centro storico del comune per le molestie causate dallo stato di ubriachezza di un gruppo di turisti belgi che festeggiavano la qualificazione alle semifinali dei campionati del Mondo della loro nazionale di calcio. Un tasso alcolico così elevato da provocare alcuni malori, tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza del 118 per il più grave che, cadendo a terra privo di sensi, si è ferito alla testa.



Mentre i sanitari lo stavano caricando a bordo, il padre, anche lui completamente ubriaco, ha sfondato a pugni il vetro del mezzo di soccorso, fuggendo poi insieme al figlio, nel frattempo ridestatosi dalla barella. L'intervento di un carabiniere in congedo è stato determinante per aiutare i militari a individuare il responsabile che si era rifugiato nel suo campeggio. Alla vista dei militari il turista si è scusato e ha immediatamente risarcito il danno. L'altro intervento ha avuto come protagonisti tre giovani tifosi della nazionale tedesca, che dopo essersi ubriacati hanno cominciato a distruggere le insegne di un ristorante, venendo sorpresi in flagranza di reato da una pattuglia dei carabinieri. Oltre alla denuncia, anche per loro si prospetta una cifra di risarcimento a tre zeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA