Molesta una ragazza in treno, 22enne denunciato per violenza sessuale

VERONA - Un 22enne è stato denunciato dalla polizia ferroviaria per violenza sessuale. Il giovane è stato identificato dopo la segnalazione di una viaggiatrice che, lunedì scorso in stazione a Crevalcore nel Bolognese, ha riferito agli agenti di essere stata molestata mentre era sul treno, un convoglio regionale partito da Bologna e diretto a Verona.

In base a quanto ricostruito, il 22enne di origine marocchina, con altri amici, era salito a bordo del treno. In carrozza, senza biglietto e senza mascherina, il gruppo ha iniziato a infastidire i passeggeri e il giovane ha avvicinato e molestato una ragazza. A Crevalcore gli agenti hanno fermato i giovani multandoli per il mancato rispetto delle norme anti-Covid e denunciando il 22enne, con precedenti alle spalle, per violenza sessuale.