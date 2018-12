Moglie si rifugia dalla vicina e denuncia le botte: marito arrestato e "bandito"

CEREA - Un cittadino marocchino di 40 anni, regolare in Italia e residente a Cerea è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. I militari sono intervenuti la notte scorsa in aiuto alla moglie, costretta a fuggire di casa dopo una discussione con il marito che l'ha aggredita e malmenata, procurandole e ferite giudicate guaribili dai sanitari dell'ospedale di Legnago in 30 giorni. La donna si è rifugiata nell'abitazione di una vicina e ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti un equipaggio arrestando l'uomo. In attesa del processo, il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Cerea e il divieto di avvicinamento alla moglie.

