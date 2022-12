Finalissima di Miss Italia 2022. Anna, Eleonora e Maria, le tre ragazze del Nordest che sognano la corona

Mercoledì 21 dicembre a Roma la finale evento di Miss Italia 2022, trasmessa in diretta streaming, con la conduzione del popolare giornalista Salvo Sottile. Il titolo di Miss Italia 2022 sarà assegnato nella Capitale nel corso di una serata, che si svolgerà nel Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter's.



Le miss finaliste rappresentano l'intero territorio nazionale, una per Regione. Per il Veneto ci sarà Anna Tosoni di Verona; per il Friuli invece Maria Franceschi (Pordenone) e per il Trentino Alto Adige, Eleonora Lepore, di San Candido. L'elezione sarà trasmessa in streaming, dalle 19 sui canali Facebook, YouTube, Instagram. Su Instagram, invece, la Miss Italia Social racconterà con delle stories le emozioni delle finaliste raccogliendo le voci delle stesse direttamente nel backstage.

