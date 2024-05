VERONA - Come per Filippo Turetta, così anche per Chico Forti. Per entrambi i detenuti "famosi" nel carcere di Montorio Veronese è scoppiata la polemica sui presunti trattamenti di favore rispetto agli altri ristretti, ma in ambedue le situazioni il dicastero della Giustizia ha preso posizione per escludere favoritismi. Sull'assassino reo confesso di Giulia Cecchettin era intervenuto a gennaio il sottosegretario Andrea Ostellari, mentre del condannato (che si professa innocente) per l'omicidio di Dale Pike ha parlato ieri il ministro Carlo Nordio: «Non ci sono corsie preferenziali».



L'ACCORDO

A margine del suo intervento al Festival dell'economia di Trento, la città di Forti, Nordio ha commentato il dibattito di questi giorni sugli episodi che hanno riguardato il 65enne, come la foto nel penitenziario con il deputato Andrea Di Giuseppe, gli apprezzamenti per il menù cucinato dallo chef, il permesso in tempi rapidi per la visita all'anziana madre Maria Loner. «Le critiche ha premesso il ministro sono il sale della libertà e in una democrazia non mi stupiscono. La situazione è chiarissima, l'accordo con gli americani è stato pieno e leale. Ci sarà un'espiazione della pena secondo le leggi italiane che gli americani conoscono perfettamente e abbiamo ottenuto il grande risultato umano che una persona detenuta possa vedere la madre molto anziana e su questo siamo soddisfatti». L'esponente di Fdi ha definito il rientro di Forti in Italia come «un grandissimo risultato ottenuto dal Governo italiano, con la presidente del Consiglio che si è spesa moltissimo, così come il mio ministero».

Nordio ha precisato che l'obiettivo è stato centrato «contattando per mesi e mesi» le autorità statunitensi e «spiegando agli americani anche la legislazione italiana», rendendoli «consapevoli» che una volta tornato, il trentino «sarebbe stato soggetto alla legislazione italiana che prevede forme di liberazione anticipata anche nel caso dell'ergastolo, purché non sia ostativo e questo non lo è». Secondo l'ex magistrato, inoltre, non ci sono state forzature nemmeno nella rapidità con cui la Sorveglianza ha autorizzato la visita a Trento: «È stato un grande successo umanitario per una persona che dopo 25 anni in carcere può espiare il resto della pena nel suo Paese di origine vedendo la mamma. È un momento di soddisfazione per il Governo essere riusciti a convincere un Governo amico, ma molto rigoroso per quanto riguarda l'espiazione della pena come quello americano, che il nostro sistema è in grado di garantire la prosecuzione della pena coniugata con l'umanità e la tendenza alla rieducazione del condannato che è scritta nella nostra Costituzione». Un principio rivendicato pure da associazioni come "Sbarre di zucchero", che però appunto lo invocano per tutti i 61.000 reclusi.



IL PROCESSO

A proposito di detenuti all'estero, intanto, è polemica per quanto accaduto ieri in Ungheria nel processo a Ilaria Salis. Il giudice Josef Szos ha rivelato l'indirizzo dove l'attivista milanese sta scontando da giovedì i domiciliari. Immediata la protesta del padre Roberto Salis, che si è girato verso l'ambasciatore italiano Manuel Jacoangeli: «Bisogna fare qualcosa». Il diplomatico ha allertato la Polizia: «Abbiamo fatto subito una nota alle autorità ungheresi, segnalando quanto avvenuto e chiedendo l'adozione di tutte le misure necessarie per garantirle la sicurezza».

Nel frattempo il Sindacato di polizia penitenziaria paventa il rischio che i casi Forti e Salis alimentino una campagna problematica per il rimpatrio dei 2.058 ristretti italiani dai penitenziari esteri. «Se rientrassero tutti ha dichiarato il segretario generale Aldo Di Giacomo farebbero collassare le nostre carceri già con un sovraffollamento vicino al 130% della capienza. Il caso Forti ha concluso Di Giacomo continua ad alimentare polemiche politiche e legittime proteste tra i detenuti, a cominciare da quelli di Verona, per il trattamento da "star". Non vorremmo che diventasse un esempio su come trattare i detenuti italiani al rientro».