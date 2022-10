Minerbe. Scuolabus con 15 bimbi finisce fuoristrada: si alza anche l'elicottero. I piccoli portati in ospedale per accertamenti

VERONA - Poteva essere una strage l'incidente avvenuto oggi a Minerbe intorno alle 16.30. Uno scuolabus con a bordo 15 bambini è finito fuori strada sdraiandosi su un fianco sul terreno. Dalle prime informazioni sembrerebbe che nessuno dei minori a bordo abbia riportato ferite gravi ma sul posto sono arrivati comunque ambulanze, guardia medica e l'elicottero del 118. Alcuni bambini portati all'ospedale di Legnago per dei controlli. I Vigili del fuoco hanno dovuto attivare anche un'autogru per riportare sulla carreggiata il mezzo capovolto. Lo scuolabus, di ritorno da scuola, stava percorrendo via Caramopelle quando è uscito fuori strada. Non si sanno ancora le cause dell'incidente e non si esclude che l'autista sia stato colpito da un malore durante la guida. Nel sinistro potrebbe essere stata coinvolta anche una seconda vettura.

+++notizia in aggiornamento+++