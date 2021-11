Minerbe, furgone esce di strada, si incendia e muore un uomo. Ma qualcosa non quadra

MINERBE (VERONA) - Furgone finisce fuori strada e si incendia: muore un uomo. L'incidente è avvenuto questa mattina - sabato 20 novembre 2011 - intorno alle 7.30 a Minerbe. Potrebbe sembrare un sinistro con esito tragico come se ne verificano purtroppo molti, tuttavia in questo caso non è chiaro che cosa abbia scatenato l'incendio e neppure come quel furgone sia finito fuori strada. Insomma, il punto di domanda è se si sia trattato di un incidente stradale o se invece dietro vi sia ben altro. Un giallo a cui stanno cercando di dare una spiegazione gli uomini della Polizia stradale, accorsi sul posto assieme ai vigili del fuoco di Legnago ed ai soccorsi del 118.