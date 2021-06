A fuoco fienile con 2.000 quintali di fieno, salvate 500 mucche

MINERBE - Grosso incendio ieri nel tardo pomeriggio a Minerbe nel veronese che ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco veronesi per tutta la notte: a fuoco in via Ronchi, un fienile, con circa 2000 quintali di fieno. Salvate 500 mucche che si trovavano nella stalla annessa al fienie. Sul posto sono giunte squadre dai distaccamenti di Legnago e Caldiero oltre a mezzi dalla sede centrale. Le operazioni di spegnimento sono proseguite tutta la notte e, questa mattina, sono iniziate le opere di smassamento e messa in sicurezza dello stabile.