La miglior pizza d'Italia? A Verona: la fa Simone Padoan ai Tigli. Al terzo posto, un'altra pizzeria veronese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI -e la sua pizzeria "", a, vicino a, fanno la, a pari merito con una pizzeria di Caserta, la "Pepe in Grani" di Franco Pepe. A decretarlo è la guida, presentata quest'oggi, giovedì 20 settembre, a Napoli. Pepe esono in cima alla classifica a pari merito con una valutazione di 96/100 e tre "spicchi", che in questa competizione sostituiscono le tradizionali "stelle". Seguono un altro veronese, Renato Bosco, con la sua, e il napoletano Enzo Coccia (entrambi a 94/100).