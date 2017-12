Nevicata sulle montagne â€‹venete: fino a 20 cm, viabilità in tilt

Una copiosa nevicata sta imbiancando da alcune ore la montagna veneta a quote superiori ai 1600 metri. Paesaggi imbiancati, dunque, a Cortina come Sappada, ad Arabba come a Falcade, garantendo piste regolarmente in funzione per chi trascorrerà il Capodanno nelle località sciistiche della regione.



A Cortina, in particolare, nelle ultime 24 ore si è accumulato uno strato di neve fresca di 10 centimetri, a consolidare i 13 già presenti.



Le nevicate più abbondanti stanno riguardando Passo Campogrosso, sulle prealpi vicentine, dove sono caduti in poche ore 20 centimetri di neve, e il Monte Tomba, nel veronese, con 18 centimetri.



Nel centro di Asiago, capoluogo dell'Altopiano dei Sette Comuni, così come a Roana e Gallio, da questa mattina all'alba è caduto nevischio, ma attorno alle 12.30 ha iniziato a nevicare, per il momento senza accumuli a terra. Sin dall'alba nevica intensamente sopra i 1200-1300 metri, con lo strato di coltre bianca che raggiunge i 20-25 centimetri di neve sui comprensori sciistici del Verena di Roana e alle Melette di Gallio. Sopra i mille metri obbligo di gomme termiche o catene montane, con viabilità molto rallentata a causa del fondo ghiacciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA