Melegatti assume 150 lavoratori stagionali per la produzione del Natale 2019

VERONA - Dal primo dicembre prende il via la nuovache ritorna in televisione, nel digital e nei social. Ad un anno dall'acquisizione dell'azienda da parte dell'industriale Roberto Spezzapria e di suo figlio Giacomo il piano di sviluppo accelera la sua marcia. Per la campagna di Natale oltre ai 50 dipendenti a tempo indeterminato sono statiper assicurare la produzione necessaria a garantire la distribuzione in tutta Italia. «È un importante tassello nello sviluppo e nella crescita di Melegatti quello di poter tornare a comunicare in tv in maniera significativa. Sfornare buoni prodotti e creare posti di lavoro sono per noi obiettivi primari» dichiara Giacomo Spezzapria, presidente Melegatti 1894.