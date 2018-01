Crisi Melegatti, l'azienda chiede un'altra proroga ai commissari

VERONA - Il l'azienda dolciaria veronese in crisi,ai due commissari nominati dal Tribunale di Verona. Lo si apprende da fonti aziendali. La richiesta sarebbe motivata dalla necessità di attendere fino a mercoledì prossimo la sigla dell'quadro previsto con ilche dovrebbe finanziare la campagna pasquale e il piano didell'azienda. I due commissari di Melegatti, Lorenzo Miollo e Bruno Piazzolla, già in occasione del vertice del 23 gennaio scorso in Prefettura, avevano indicato questa settimana come termine ultimo per dare il via libera alla ripresa della produzione. Adesso la decisione dovrebbe passare al magistrato della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Verona, dopo che i due commissari avranno depositato la loro relazione, attesa per lunedì 29 gennaio.