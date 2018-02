Crisi alla Melegatti, la Regione convoca un tavolo a Venezia

VERONA - L'assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, ha convocato per l'8 febbraio a Venezia un tavolo per esaminare la crisi di Melegatti. All'incontro sono stati convocati i vertici dell'azienda dolciaria, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil-Flai, Cisl-Fai e Uil-Uila di Verona, i due commissari giudiziali Bruno Piazzola e Lorenzo Miollo. Ha già dato adesione all'incontro Abalone Asset Management, il fondo maltese che ha finanziato la campagna natalizia di Melegatti ed è disponibile a sostenere il piano di rilancio dell'azienda. «Auspichiamo - ha detto Riccardo Teodori, fund manager di Abalone - che all'incontro prendano parte tutti i soggetti coinvolti nella situazione di stallo della Melegatti per concordare le attività da intraprendere e mettere da parte gli interessi personali e lavorare congiuntamente per il rilancio della società».

