Mattia, 20 anni, talento e "pro" del ciclismo, lascia le corse: «Ho perso la felicità» Il post di addio

VERONA - L'annuncio sui social lascia di stucco compagni di squadra, amici e appassionati di ciclismo: un 20enne talento delle due ruote lascia l'attività perché «stanco di vivere il sogno di qualcun’altro».

Lui, Mattia Petrucci, è una giovane promessa del ciclismo che, appena diventato professionista con il suo team (la Bardiani CSF), appende la bici la chiodo «perché di base ho perso la felicità». Solo 15 giorni fa il ventenne di Villafranca Veronese dichiarava di essere «contentissimo, voglio ringraziare la squadra per avermi fatto passare professionista».

Scrive Mattia su Instagram: «Dopo 12 anni ho deciso di mettere fine alla mia carriera ciclistica. Le motivazioni sono tante, ma di base ho perso la felicità. In questi ultimi anni ho continuato forse perché ero troppo dentro per uscirne, ma ora non sono più in grado di vivere tutto questo, sul più bello, raggiunto il professionismo… Lo faccio ora perché sono stanco di vivere il sogno di qualcun’altro, e non avrebbe senso mentire, mentirmi e continuare. Non ho trovato il mondo che speravo e tutti i rischi e le difficoltà non trovano felicità ma soltanto altri problemi. Forse me ne sarei dovuto accorgere prima, probabilmente.. ma è ora che posso cambiare la mia vita, mi dispiace deludere delle persone.. ma si vive una volta sola. E io ho capito cosa voglio dalla mia vita».

LA CARRIERA

Punta di diamante fra gli juniores e promessa del team Bardiani CSF-Faizané, Mattia sarebbe entrato nella squadra per il prossimo Giro d’Italia. Aveva peraltro già corso la Vuelta a San Juan. Aveva appena firmato il contratto pro dopo 12 anni di gavetta ed era stato campione italiano Allievi e Juniores, vincendo numerose gare. Due volte campione italiano allievo, 15 vittorie da Juniores, 3° e 5° ai campionati nazionali di categoria negli ultimi due anni, 2° al Piccolo Lombardia nel 2021, 3° a San Vendemiano, 3° di tappa a Pinzolo al Giro d’Italia U23. Un palmares invidiabile che resterà com'è. Mattia ora ha nuovi orizzonti.