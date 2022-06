Abbraccio Salvini-Meloni sul palco a Verona: «Ma non faremo la fine di Romeo e Giulietta»

VERONA - Abbraccio tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul palco, alla manifestazione organizzata a Verona dal centrodestra a sostegno della riconferma a sindaco di Federico Sboarina. I due leader poi si sono fatti una foto insieme al governatore del Veneto, Luca Zaia. «Il centrodestra è compatto, questo è l'obiettivo con alcune idee chiare - ha detto Matteo Salvini - Domani voglio leggere i titoli e le polemiche sui giornali, noi siamo qua e belli come il sole». E riferendosi ai giornalisti, Meloni ha preso la parola e aggiunto: «Poiché avevano detto che saremmo stati come Romeo e Giulietta, garantisco che non faremo la stessa fine».