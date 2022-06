Salvini: «A Verona errore madornale. Spero che Fdi ci ripensi». Tosi: «Voterò Sboarina, l'accordo si può trovare»

VERONA - La decisione di Federico Sboarina di dire no all'apparentamento con Forza Italia e con Flavio Tosi al ballottaggio a Verona «è un errore madornale» secondo il segretario della Lega Matteo Salvini che ai giornalisti ha detto di avere sentito entrambi. «Spero che gli amici di Fratelli d'Italia ci ripensino. Il voto di domenica- ha aggiunto - dice che il centrodestra unito vince» e a Verona ha oltre il 60%.

«Io avrei fatto l'apparentamento con Tosi e Forza Italia. Se qualcuno per logiche, rivalità o antipatie personali non lo ha fatto secondo me ha sbagliato» ha sottolineato Salvini che spera «ci ripensino». Alla domanda se servirebbe un intervento di Giorgia Meloni, il segretario della Lega si è limitato a rispondere che «il candidato sindaco è di Fdi». «Io ho detto e stradetto cosa farei: l'accordo» e questo «partendo da nessuna simpatia personale per Tosi. Ma gli elettori hanno sempre ragione e se uno prende il 20% - ha concluso - vuol dire che ha buone idee ». «Se pensi di fare a meno di qualcuno - ha aggiunto - rischi di perdere». «Spero che ci ripensino».

Tosi: «Voterò Sboarina, immagino»

Il 26 giugno «non andrò a votare per Tommasi, non per la persona ma perché non ha la capacità amministrativa che serve. Immagino che andrò a votare Sboarina ma prima mi confronterò con Forza Italia per decidere quale linea tenere e cosa dire al nostro elettorato». L'ha detto Flavio Tosi, l'ex sindaco di Verona che ha aderito di recente a Forza Italia ed escluso dal ballottaggio, ospite di Rainews 24.

«Il modo per trovare ancora un accordo c'è ed è applicare la legge - ha detto ancora Tosi - Nel 94 si votò con il centrodestra diviso, la Lega aveva un suo candidato, ma poi si fece l'apparentamento e tutte le liste votarono insieme al secondo turno e il centrodestra vinse. È la normalità. Invece, se l'elettorato torna al voto e non trova i suoi simboli, così di fatto Sboarina ci considera alleati di serie B o esterni... Infatti, secondo Sboarina, i nostri consiglieri eventualmente eletti dovrebbero essere eletti in minoranza. Per FI è inaccettabile».