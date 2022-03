Masterchef, la vera storia di Tracy: il retroscena sul passato della vincitrice

Tracy Eboigbodin è la vincitrice di Italia Masterchef 11. Bella, brava e determinata, Tracy ha sbaragliato la concorrenza portandosi a casa una vittoria meritatissima. Ma dietro quel sorriso e quell'accento veronese, c'è una storia intensa e fatta di ostacoli. Dal rapporto conflittuale con il padre, come lei stessa ha raccontato durante un confessionale, agli oltre 10 km con 10 kg sulla testa fatti per riempire la dispensa di casa. Ma senza mai dimenticare il prezioso consiglio e insegnamento di sua mamma. Crediti foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Sky Italia Music: «Memories» from Bensound.com

