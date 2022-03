Masterchef, la sfida finale ai fornelli è tutta veronese

VERONA - Verona vola nella finale di Masterchef con ben due concorrenti: Lia Valetti, bancaria trentenne di Costermano sul Garda e Tracy Eboigbodin, 28 anni, cameriera d'albergo, originaria della Nigeria ma fin da ragazzina trasferita con la madre a Vallese di Oppeano. Saranno loro, assieme a Christian e Carmine, a dar vita stasera, giovedì 3 marzo su Sky, alla serata finale dell'11. edizione di Masterchef Italia davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Lia ha conquistato la finale vincendo l'ultima Mystery Box di Masterchef 11 con la sua perfetta riesecuzione del piatto della chef Marie Robert a base di filetto di maiale. Tracy, invece, si è aggiudicata l'accesso all'ultima prova vincendo l'invention test cucinando il piatto di Giorgio Locatelli delle animelle brasate con purè di topinanbur e un agrodolce di capperi. Una semifinale entusiasmante per le due veronesi, quella del 24 febbraio, con soprattutto una prova in esterna che le ha viste, assieme agli altri due concorrenti, cucinare per il campione di tennis, Matteo Berrettini, nella cucina stellata del prestigioso ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, a Brusaporto nella Bergamasca.

LE CONCORRENTI

Le due veronesi sono in corsa per essere il successore di Francesco Aquila come nuovo Masterchef italiano hanno però già conquistato il pubblico. Lia con la sua verve e la sua simpatia, Tracy con la sua storia di immigrata dalla Nigeria, le sue sofferenze, il rapporto col padre violento. E poi la loro fantasia in cucina. Lia vive a Costermano con il marito Nicola, che è il suo più grande fan e sostenitore e che l'ha spinta a inviare la sua candidatura a MasterChef Italia. E il suo sogno è vincere Masterchef per smettere di fare la bancaria ed aprire un ristorante tutto suo. La sua passione per la cucina è nata tra i banchi di scuola, dove tra una versione di latino e greco ha iniziato a mettersi ai fornelli sperimentando nuove ricette e preparazioni per gli amici e la famiglia. Ai Live Cooking decide di portare un piatto di orecchiette in onore della sua cara nonna pugliese, che non convince a pieno Chef Bruno Barbieri. Ma nelle prove di abilità conquista i tre giudici con il piatto French Baccalau, un french toast alla frittata di zucchine con quenelle di baccalà mantecato e tapenade di pomodori, che le consegnano il grembiule bianco con il suo nome.

Tracy è solare e vulcanica, con quel suo turbante in testa. Una nigeriana che parla in dialetto veronese e che a Masterchef è arrivata grazie all'amica Teresa che l'ha iscritta e al fidanzato Samuele che la sostiene a tutta forza. A Masterchef lei si è aperta, ha raccontato la sua storia, come quando da bambina in Nigeria doveva camminare per 10 chilometri con 10 chili sulla testa per portare l'acqua alla famiglia. Ai Live Cooking ha portato: Terra mia, riso fritto con verdurine croccanti e fegato con emulsione di sedano, lattuga e zenzero che l'hanno ammessa alle Prove di Abilità con tre sì. Dove con il suo burrito risultato il migliore piatto di tutte le prove ha conquistato il grembiule bianco e l'accesso al'11. Masterchef che, ora, la vede in finale. Stasera per Verona sarà una gara ai fornelli da non perdere con le sue due signore decise a giocarsi il tutto per tutto per la vittoria finale.