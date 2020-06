Il post Facebook del presidente di Ser.It: «2 giugno: l'unica Repubblica è quella Sociale»

VERONA - «2 giugno: l'unica Repubblica è quella Sociale». È la scritta che compare nella foto di un manifesto pubblicata su Facebook da Massimo Mariotti, esponente di Fratelli d'Italia, presidente di Ser.it., una società partecipata che gestisce i servizi per l'igiene del territorio in 62 comuni della provincia di Verona. Mariotti in passato è stato assessore durante la giunta della sindaca Michela Sironi e poi presidente di altre società pubbliche partecipate. © RIPRODUZIONE RISERVATA