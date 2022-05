Draghi a Sommacampagna per parlare ai bambini di guerra e covid: «Anch'io sono mezzo veneto»

SOMMACAMPAGNA - Venti alunni di 12-13 anni e una docente precaria di lettere. È merito loro se oggi Mario Draghi ha fatto la sua prima visita da premier in Veneto: 3 ore e 15 minuti, secondo la stringente agenda di Palazzo Chigi, fra Sommacampagna e Sant'Ambrogio di Valpolicella, in provincia di Verona. «Emozionati? I ragazzi della seconda D sono emozionatissimi e la professoressa Elena Murino ancora più di loro: è una supplente nemmeno trentenne...», rivela Emanuela Antolini, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo a cui fa capo la scuola media Dante Alighieri.

LA LETTERA

È qui che alle 9.15 è arrivato Draghi, accolto dal presidente Luca Zaia, dal prefetto Donato Cafagna e dalla direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, ma anche dai due sindaci Bertolaso di Sommacampagna: il papà Fabrizio è il primo cittadino del paese, il figlio Giovanni è il leader del Consiglio comunale dei ragazzi. «Un saluto e un abbraccio grande ai veneti, in fondo anch'io sono mezzo veneto», ha detto Draghi al suo arrivo.

«Tutto è cominciato un mese fa racconta la preside Antolini anche se noi sappiamo di questo evento da appena un giorno e mezzo. Fra gli obiettivi del programma didattico di seconda, c'è quello di imparare a scrivere le lettere in modo corretto. Generalmente gli studenti le intestano alla dirigente o al sindaco, ma questa volta hanno pensato che sarebbe stato bello rivolgersi idealmente al presidente del Consiglio. Dopodiché da cosa è nata cosa e, insieme alla professoressa Murino, hanno detto: perché non la spediamo davvero a Roma? Nessuno poteva immaginare che il capo del Governo non solo avrebbe preso in considerazione quella missiva, ma sarebbe addirittura venuto di persona a rispondere alle domande ricevute».



LE DOMANDE

Da quanto trapela, i ragazzini hanno tempestato Draghi di interrogativi. «Innanzi tutto sul Covid riferisce Antolini anche per le restrizioni vissute. Ma poi pure sulla guerra fra Russia e Ucraina, esprimendo il loro desiderio di pace. Da quello che so, inoltre, sono stati posti dei quesiti personali, perché è un uomo anche lui».

Draghi risponderà in aula agli alunni della seconda D, quindi incontrerà tutti i 250 iscritti della scuola e i loro insegnanti in palestra, addobbata per l'occasione con disegni e cartelloni, fra un sopralluogo e una bonifica delle forze dell'ordine.



LE TAPPE

Draghi resterà un'ora alla Dante Alighieri. Le tappe successive saranno alle 10.20 all'Ossario di Custoza, per la deposizione di una corona d'alloro, quindi alle 10.50 all'azienda Masi Agricola a Sant'Ambrogio di Valpolicella, impresa vinicola gestita dalla settima generazione della famiglia Boscaini. La partenza è prevista alle 12.30, con il saluto al Veneto in cui affondano le radici della sua famiglia.

Il piccolo Mario trascorreva le vacanze sulla Riviera del Brenta, dove possiede ancora una villa, poi da adulto si è innamorato a Stra della futura moglie Serenella e ha insegnato sia a Padova che a Venezia.