Duecento chili di marijuana nascosti in un fossato per l'irrigazione delle colture

VERONA - I Carabinieri dI Legnago (Verona) hanno sequestrato 200 chili di marijuana trovati in un campo, in località Canove, all'interno di un fossato per l'irrigazione delle colture. I militari, intervenuti in collaborazione con agenti della Polizia locale hanno rinvenuto l'ingente quantitativo di stupefacente, contenuto in 10 sacchi di plastica. Sono in corso gli accertamenti per risalire all'identificazione dei responsabili.

