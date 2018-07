Iter per valutare la morte celebrale della donna investita da Marco Paolini

È ancora in gravissime condizioni Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, ricoverata da martedì all'ospedale Borgo Trento di Verona in seguito all'incidente sulla A4 causato da un'auto guidata dall'attore Marco Paolini. Se non vi saranno miglioramenti nelle prossime ore potrebbe iniziare l'iter per la valutazione della morte cerebrale della paziente.



Paolini, che stava rientrato a bordo della sua Volvo nella sua casa di Dolo (Ve), ha causato il tamponamento della Fiat 500 su cui si trovavano la donna ed un'amica, è indagato per lesioni gravissime. Nello stesso nosocomio veronese è invece deceduta oggi un'altra donna coinvolta sempre in un tamponamento avvenuto ieri a Verona, ma sulla A22, nei pressi di Affi.

VERONA -