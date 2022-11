Verona, Marcia del Giocattolo: domenica 4 dicembre torna l’evento a sostegno dei bambini

VERONA - La storica corsa solidale organizzata da Associazione Straverona torna nelle magiche strade scaligere al fianco di ABEO.

La Marcia del Giocattolo ritorna per la sua 45ª edizione. L'appuntamento è fissato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla tradizione, ovvero il 4 dicembre 2022. Dopo l'inatteso successo della passata edizione, corsa per la prima volta anche in presenza dopo il periodo pandemico, quello che ormai è divenuto un evento identificativo per la Verona podistica, e non solo, popolerà nuovamente le magiche vie della città scaligera.

Nato con la volontà di regalare un sorriso ai bambini, lo storico evento organizzato dall'Associazione Straverona continua il suo proposito e per questo 2022 si lega al Charity Partner ABEO ODV Onlus, associazione impegnata nel sostenere le famiglie di bambini affetti da tumori e leucemie, in cura presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’AOUI di Verona”.



E proprio #Seminaunsorriso sarà il claim che unirà queste due realtà nel desiderio di cambiare in meglio le condizioni dei più indifesi. La raccolta fondi, difatti, confluirà in una serie di progetti oncologici. Lo spirito solidale, da sempre anima e motore di questa giornata virtuosa, prenderà in particolare la forma di un segnalibro-dono fornito da ABEO, che potrà essere piantato e diventare una piantina di lavanda.

La Marcia del Giocattolo 2022 prevede tre format di gara: FAST, l'anima competitiva dell'evento una 10 Km inserita nel calendario regionale FIDAL, CLASSICA, percorribile a passo libero e proposta nella doppia variante da 5 e 10 Km, e ovviamente FAMILY, un percorso ideale per le famiglie, dove l'esplorazione cittadina sarà colorata da diversi momenti di animazione. Il ricavato netto dell’evento sarà devoluto ad ABEO ODV Onlus. Per iscriversi basterà visitare il link www.marciadelgiocattoloverona.it e seguire alcune semplici indicazioni. Coloro che vorranno partecipare alla gara FAST potranno iscriversi unicamente online fino al 2 dicembre, i partecipanti ai format CLASSICA e FAMILY potranno anche fare affidamento sullo stand Straverona presente in Piazza Bra il 26/27 novembre e sulla postazione del Loggiato della Gran Guardia, aperta sia nel pomeriggio antecedente all'evento, sia nel giorno stesso della manifestazione a partire dalle 7.30. Oltre a questi punti d'iscrizione, ne saranno presenti altri sparsi sul territorio, tutti specificati all'interno dei nostri canali web/social e dei nostri flyer.

Giunta quasi al mezzo secolo di vita, la Marcia del Giocattolo continua quindi nel suo desiderio di legare sana attività fisica e impegno solidale. Un desiderio che non smette di essere fondamentale e, come dimostrato dai 3500 iscritti della passata edizione, vicino a tutti gli amanti della corsa.

La Marcia del Giocattolo è sostenuta da diverse aziende partner: AGSM aim è il Main Sponsor dell’iniziativa, De Angelis e Unicredit sono i Partner, mentre L'Arena, Telearena e Radio Verona sono Media Partner. Amia e Acque Veronesi i green partner; Turri, Pasinato e Facci la Pizza sono i Supporter; Hard Rock Cafè Verona è il Social Responsability Partner dell’evento.

Gli Official Supplier sono Consorzio San Zeno, Up Rent, Marazzi Noleggio, Cantina Valpantena, Morato, Cose Buone, Audio Lux Soave, Valledoro e Globo .