VERONA - I gruppi no vax sono tornati a manifestare a Verona questo pomeriggio, riunendosi in Piazza Bra, ma senza sfilare in corteo, cosa vietata dalle autorità. Davanti all'Arena, sorvegliate da carabinieri e polizia locale, si sono raggruppate circa 7-800 persone, distanziate l'una dall'altra, per un sit in pacifico (con i soliti slogan contro i vaccini e il Governo) che non ha creato problemi. Molti dei manifestanti erano senza mascherina.