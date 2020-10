Petardi contro la polizia, lacrimogeni e violenza al corteo per le misure anti-Covid

VERONA - Scontri nella serata di ieri nel centro di Verona tra le forze dell'ordine e dimostranti di estrema destra, con lanci di petardi verso gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni, durante un corteo di protesta contro il Governo e le misure anti-Covid. I dimostranti, dopo un corteo nei pressi dell'Arena, si sono diretti in Piazza delle Erbe, dove sono iniziati i momenti di tensione e il lancio di oggetti e petardi contro gli agenti, in assetto anti-sommossa.

L'iniziativa era stata convocata con un tam-tam attraverso diversi account di militanti della destra estrema, solo con il titolo «Insieme per il lavoro». Circa 500 persone si sono concentrate verso le ore 21.00 all'ingresso di piazza Bra, per poi muoversi in corteo verso la vicina Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori. Qui sono iniziati i momenti di tensione, con cori contro il Governo Conte e le forze dell'ordine. I manifestanti hanno iniziato a lanciare tavoli e sedie dei bar della piazza, assieme a petardi e bombe carta, cui la polizia ha risposto con lacrimogeni e cariche.

