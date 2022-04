Maneskin, in coda i 12mila spettatori giunti in Arena per il grande ritorno della band

VERONA - Tutti in fila in piazza Bra a Verona per entrare all'Arena, dove stasera 28 aprile - davanti a circa 12mila spettatori - i Maneskin si esibiranno per la prima volta dopo i successi e i riconoscimenti ottenuti in giro per il mondo e la recente doppia esibizione al Coachella Festival. Il successo Usa di Damiano, Victoria (che oggi festeggia il suo 22/o compleanno), Thomas ed Ethan ha avuto inizio lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Sono stati inoltre ospiti del Tonight Show con Jimmy Fallon e dei popolare talk-show Saturday Night Live e The Ellen DeGeneres Show e vantano una candidatura agli American Music Awards 2021 come «Favorite Trending Song» con «Beggin'».

Sono stati nominati da Billboard come Best New Artist dell'anno, hanno ricevuto l'invito da parte dell'Academy al museo dei Grammy per leggere alcune delle nomination della 64/a edizione e sono stati premiati come «Best New Alternative Artist» agli iHeart Music Awards 2022 a Los Angeles. Con 10 dischi di diamante, 185 platino e 42 oro a livello globale e più di 4,5 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, i Maneskin sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71/o Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest con il brano «Zitti e buoni» fino al premio «Best Rock» agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, la doppia nomination ai BRIT Awards come «International Group» e «International Song» e l'inclusione di «I Wanna Be Your Slave» (triplo disco di platino) nella «Top 10 Tracks of 2021» secondo Bbc.