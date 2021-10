Mamma uccide le due figlie di 11 e 3 anni in casa famiglia: sparisce, ricerche nell'Adige

VERONA - Una donna di nazionalità cingalese ha ucciso stamane, 26 ottobre, le due figlie, di 11 e 3 anni, che con lei erano ospiti di una casa accoglienza "Mamma bambino" a Verona, gestita dal Comune, in quartiere Porto San Pancrazio. Non si conoscono le ragioni del duplice delitto. Dopo l'omicidio la donna è fuggita dalla casa ed è attualmente ricercata, anche nelle acque dell'Adige. Madre e figlie erano ospiti della casa d'accoglienza da circa 1 anno a seguito di un provvedimento del Tribunale dei minori di Venezia. I corpi delle bambine sono state scoperti questa mattina da un'altra ospite delle casa. Delle indagini si sta occupando la squadra mobile della Questura di Verona. Sul posto anche il sindaco Federico Sboarina insieme all'assessore al Sociale, Daniela Maellare.

Ricerche nell'Adige

Sono state estese al fiume Adige, nel sospetto che la donna possa aver tentato un gesto estremo, le ricerche della mamma che a Verona ha ucciso le due figlie. Il fiume scorre non distante dalla strutture, finora le ricerche della donna non hanno dato esito.

La comunità

La comunità educativa mamma-bambino "Il Porto delle Mamme" è una struttura residenziale del Comune che accoglie temporaneamente le madri con i propri figli, o le donne in gravidanza, che si trovano a vivere un periodo di difficoltà. Vengono offerte ospitalità, protezione e aiuto in un percorso indirizzato all’autonomia personale, lavorativa, abitativa e per preparare all’essere genitore. ll servizio è rivolto alle donne in stato di gravidanza o alle madri con figli di età compresa tra 0 e 12 anni, residenti nel Comune di Verona.