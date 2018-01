Cani e gatti rinchiusi e senza acqua: denunciata volontaria animalista

VERONA - I militari del gruppo carabinieri forestale di Verona, su ordine del Gip scaligero Laura Donati, hanno sottoposto a sequestro preventivo 31 cani, 9 gatti e un canarino per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Gli animali sono stati rinvenuti segregati all'interno di un'abitazione isolata del Comune di Sona, residenza di una donna ora denunciata, volontaria animalista di origini abruzzesi. Tutti gli animali sono stati rinvenuti rinchiusi all'interno delle stanze dell'edificio a due piani nella disponibilità della volontaria in condizioni di detenzione degradate dal punto di vista igienico-sanitario con cibo sparso ovunque, sporcizia di ogni genere, rifiuti e carenza d'acqua. Gli animali, ora, sono presso il canile sanitario e presso il rifugio ed il gattile dell'Enpa di Verona in attesa di affidi selezionati, a cura delle locali associazioni di tutela animale.

