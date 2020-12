Vigili del fuoco in prima linea soccorrono le molte persone finite sott'acqua

VERONA - Maltempo in Veneto i vigili del fuoco veronesi in soccorso alla popolazione. Anche nella giornata di oggi, 7 dicembre, sono continuate le operazioni di soccorso alla popolazione colpita dal maltempo da parte dei vigili del fuoco di Verona. Due Squadre, una di soccorritori acquatici e una con idrovora, sono operative dalle prime luci a Torri di Quartesolo, Vicenza, per i danni provocati dall'esondazione della roggia Caveggiara. Sempre questa mattina un altra squadra con motopompa da prosciugamento si è recata nel bellunese, mentre nella serata di ieri dal comando scaligero un mezzo anfibio è partito alla volta di Modena per l'esondazione del fiume Panaro.

