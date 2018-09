Temporale, vento e allagamenti: â€‹notte di lavoro per i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - I vigili del fuoco sono stati impegnati dalla tarda serata di ieri all’alba di questa mattina per una decina d’interventi di prosciugamento e rimozione di alberi pericolanti nella, a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato la zona. Squadre dei pompieri hanno lavorato con motopompe per liberare scantinati e cantine in via San Francesco, via Valpolicella, viale del Lavoro, via Casa Zamboni e via Padri Monfortani nella frazione di Arbizzano a Negrar. Prosciugamenti anche in via Masprone e Galvani a Verona. Alberi pericolanti sulla sede stradale lungo la SS62 a Mozzecane in via Gabbiola a San Giovanni Lupatoto. Altre richieste d’intervento si sono autonomamente risolte.