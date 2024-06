Maltempo in Veneto, casa invasa da acqua e fango: evacuata una famiglia di Tregnago

TREGNAGO (VERONA) - Maltempo in Veneto: una manciata di minuti di pioggia e un torrente di acqua e fango irrompe in casa, sorprendendo una famiglia. E' accaduto nella notte di mercoledì 5 giugno a Tragnago, nella frazione di Scorgnano, in provincia di Verona . La famiglia è stata evacuata.

«Sono bastate poche decine di minuti di pioggia torrenziale e il maltempo ha causato ancora disastri. Nessuno prevedeva un disastro così importante. Fiumi di acqua e fango dalle colline che hanno invaso parte del nostro comune», ha spiegato sui social il sindaco, Simone Santellani. Problemi anche nella frazione di Marcemigo, sempre nel comune della val d'Illasi. Sono intervenuti volontari di Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del fuoco, Croce Verde, Suem 118, cittadini e dipendenti comunali per ripristinare la sicurezza con le prime operazioni fino a notte.